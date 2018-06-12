В Украине установили жесткие ограничения для дронов и беспилотников

Государственная авиационная служба Украины установила ограничения на полеты дистанционно пилотируемых воздушных судов весом до 2 кг.

Об этом говорится в обнародованном Временном порядке использования воздушного пространства Украины.

Согласно документу, полеты таких судов могут осуществляться без получения разрешений и информирования различных ведомственных органов.

Однако, теперь вводится ряд условий:

В частности, полеты должны выполняться лишь днем.

Запрещается летать над объектами под охраной, определенными Минобороны, МВД, пограничной службой, СБУ, Нацполицией, Нацгвардией, УГО, другими военными и правоохранительными органами.

Беспилотники не могут летать над дорогами государственного значения, промышленными зонами, электростанциями, железнодорожными станциями, морскими портами, складами горючего, нефти, газа, других опасных веществ и жидкостей и тому подобное.

Центральные улицы городов, поселков городского типа и сел, железные дороги государственного и регионального значения и линии электропередачи можно пересекать, но не летать над ними.

Запрещены полеты беспилотников также над исправительными центрами, колониями и СИЗО.

В порядке также указывается без уточнения о запрете полетов над "другими важными государственными и потенциально опасными объектами".

Над перечисленными объектами можно летать, получив разрешение от соответствующего ведомства, собственника, администрации и тому подобное.

Кроме того, запрет на полеты касается мест аварий и катастроф, зон полицейских, АТО, специальных операций и зон, "определенных для обеспечения безопасности лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана".

Обнародованный порядок также определяет максимальную скорость полета (160 км/ч), высоту (50 м), расстояние от пилота (не более 500 м) и расстояние до посторонних лиц: не ближе 30 метров, для лиц до 12 лет – не ближе 50 метров, для групп свыше 12 человек – не ближе 150 метров.

Полет беспилотников может пресекаться по требованию представителей правоохранительных органов или военных формирований, если они считают, что судно "угрожает интересам национальной безопасности или безопасности других людей".