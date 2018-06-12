В Украине установили жесткие ограничения для дронов и беспилотников

Государственная авиационная служба Украины установила ограничения на полеты дистанционно пилотируемых воздушных судов весом до 2 кг.
Об этом говорится в обнародованном Временном порядке использования воздушного пространства Украины.
Согласно документу, полеты таких судов могут осуществляться без получения разрешений и информирования различных ведомственных органов.
Однако, теперь вводится ряд условий:
В частности, полеты должны выполняться лишь днем.
Запрещается летать над объектами под охраной, определенными Минобороны, МВД, пограничной службой, СБУ, Нацполицией, Нацгвардией, УГО, другими военными и правоохранительными органами.
Беспилотники не могут летать над дорогами государственного значения, промышленными зонами, электростанциями, железнодорожными станциями, морскими портами, складами горючего, нефти, газа, других опасных веществ и жидкостей и тому подобное.
Центральные улицы городов, поселков городского типа и сел, железные дороги государственного и регионального значения и линии электропередачи можно пересекать, но не летать над ними.
Запрещены полеты беспилотников также над исправительными центрами, колониями и СИЗО.
В порядке также указывается без уточнения о запрете полетов над "другими важными государственными и потенциально опасными объектами".
Над перечисленными объектами можно летать, получив разрешение от соответствующего ведомства, собственника, администрации и тому подобное.
Кроме того, запрет на полеты касается мест аварий и катастроф, зон полицейских, АТО, специальных операций и зон, "определенных для обеспечения безопасности лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана".
Обнародованный порядок также определяет максимальную скорость полета (160 км/ч), высоту (50 м), расстояние от пилота (не более 500 м) и расстояние до посторонних лиц: не ближе 30 метров, для лиц до 12 лет – не ближе 50 метров, для групп свыше 12 человек – не ближе 150 метров.
Полет беспилотников может пресекаться по требованию представителей правоохранительных органов или военных формирований, если они считают, что судно "угрожает интересам национальной безопасности или безопасности других людей".
Комментарии
Правила комментирования