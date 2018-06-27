В Украине назначили нового гендиректора Мetro

Бывший гендиректор ритейлера в Украине назначен на должность директора по работе с поставщиками и клиентами Metro Cash & Carry Россия

Новым генеральным директором Метро Кэш энд Керри Украина станет Оливье Лангле. Бывший гендиректор Мартин Шумахер перейдет на должность в России.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает УНИАН.

Так, Лангле приступит к исполнению обязанностей в должности гендиректора после оформления всех официальных документов и получения разрешения на работу в соответствии с требованиями украинского законодательства.

Шумахер назначен на должность директора по работе с поставщиками и клиентами Metro Cash & Carry Россия и будет подчиняться Джерри Калмису, генеральному директору Metro Cash & Carry Россия. Он будет отвечать за маркетинг, управление целевыми группами клиентов, цепи поставки, ценообразования и качества продукции.

Лангле имеет более чем 25-летний опыт в сфере многоформатного ритейла. Он начал свою карьеру во французской компании Carrefour в качестве руководителя торгового отдела, где впоследствии занимал должность директора по продажам в Бельгии. В 2011 году он присоединился к команде REAL Турция в должности генерального директора.

С 2014 года Оливье занимал должность председателя правления и генерального директора компании Vindemia Group - дочерней компании Casino Group, занимающейся розничной торговлей на островах Индийского океана.

Metro Group - одна из крупнейших в мире объединение оптовых и розничных торговых компаний со штаб-квартирой в Дюссельдорфе, Германия.

Метро Кэш энд Керри Украина вышла на украинский рынок в 2003 году. Сейчас насчитывается 23 центра оптовой торговли компании. Объем продаж Метро Кэш энд Керри Украина за 2016/2017 финансовый год составил €491 млн.