В США обанкротился крупный конкурент Walmart и Amazon

Американский ритейлер Sears Holdings Corp., который был лидером американского розничного рынка в течение многих десятилетий, но не сумевший в последние годы приспособиться к изменениям в отрасли, объявил себя банкротом.

В понедельник, 16 октября, компания, которой предстояли в этот день выплаты по долгу в размере $134 млн, обратилась в суд за защитой от кредиторов в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США, передает агентство Интерфакс-Украина.

Общий долг Sears, согласно предоставленным суду документам, превышает $10 млрд.

Крупнейшим акционером Sears, имеющей 125-летнюю историю, является основатель хедж-фонда ESL Investments Эдвард Лэмперт, который годами вливал в компанию собственные средства, чтобы удержать ее на плаву.

В то время как некоторые банки и инвесторы говорят о возможности полной ликвидации Sears, Лэмперт надеется, что ритейлер сможет избежать этой участи, реструктуризировав операции "вокруг менее крупной платформы".

"Глава 11 Кодекса о банкротстве даст Sear пространство для маневра для укрепления баланса, что позволит компании ускорить стратегическую трансформацию, оптимизировать операционную модель и вернуться на прибыльный уровень", – заявил Лэмперт.

Sears получит от кредиторов порядка $300 млн в рамках соглашения, которое позволит компании сохранить сотни магазинов.

Соглашение предусматривает, что ритейлер закроет 142 убыточных магазина до конца текущего года, и уже в ближайшее время начнется реализация его имущества. Ранее компания уже объявила о планах закрытия 46 магазинов до конца следующего месяца.

В настоящее время ритейлер управляет порядка 700 магазинами Sears и Kmart, число ее служащих насчитает около 70 тыс. человек.

Ламперт может предоставить компании еще $300 млн из средств фонда ESL, если такой шаг одобрит суд. Хедж-фонд также рассматривает возможность выкупа "существенной доли" магазинов Sears.

Ламперт покинул пост главного исполнительного директора Sears, однако остается председателем ее совета директоров, говорится в пресс-релизе компании.

Компания, основанная Ричардом Сирсом и Алвой Робаком под наименованием Sears, Roebuck & Co. в 1893 году, некогда была самым большим ритейлером США. Одной из первых она начала доставлять почтой товары, заказанные потребителями по специальным каталогам.

Тем не менее, Sears не смогла конкурировать с такими компаниями, как Walmart и Costco, предлагающими покупателям более низкие цены, а также с онлайн-ритейлерами, включая Amazon.com.