Кондитерская война. В России продлили арест липецкой фабрики Roshen Сегодня, 16:04 276 Цей матеріал також доступний українською Фото gorodlip.ru Корпорация Roshen закрыла фабрику в российском Липецке в январе

Басманный суд Москвы в очередной раз продлил арест недвижимого имущества и земельных участков кондитерской фабрики Рошен в российском Липецке, сообщает пресс-служба корпорации Roshen 22 декабря. Арест продлен еще на три месяца.

Кроме того, как отмечается в сообщении, арбитражные суды различных инстанций отменили обеспечительные меры, которые в течение трех лет не позволяли налоговым органам России производить какие-либо действия с имуществом Липецкой фабрики до судебного рассмотрения по существу.

В Roshen убеждены, что "скорость и одинаковость принятых решений [...] вызывают очень большие сомнения в беспристрастности и независимости судей". "Считаем, что данные судебные акты основаны не на законе и приняты под давлением", - заявляют в корпорации Roshen.

Теперь же налоговые органы и судебные приставы наложили арест на имущество фабрики и приняли другие запретительные меры. "Все деньги, находившиеся на счетах, предназначенные для заработной платы оставшегося персонала, были сняты в счет уплаты налогов, пени и штрафов, начисления которых кондитерская корпорация Roshen не признает", - утверждают в корпорации.

Украинская кондитерская компания также подчеркивает, что "никогда не признавала и не признает законность решений, принятых налоговой службой РФ, и предъявленных следствием обвинений". Roshen продолжит оспаривать их законность в российских и международных инстанциях.

В январе 2017 года корпорация Roshen по экономическим и политическим причинам закрыла фабрику в российском Липецке.

1 апреля на фабрике было полностью остановлено все производство, технологические линии законсервированы, а в мае планировалось законсервировать системы холодо- и теплоснабжения.

28 апреля Roshen заявила об аресте имущества Липецкой кондитерской фабрики Roshen общей стоимостью 2 млрд рублей. А в июне корпорация Roshen завершила процесс консервации Липецкой кондитерской фабрики.