В оккупированном Крыму пригрозили химгиганту Фирташа национализацией

Так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов не исключает перевод филиала компании Титановые инвестиции в Армянске из частной собственности в "республиканскую", если предприятие не сможет самостоятельно устранить последствия выброса загрязняющих веществ в атмосферу.

Об этом он заявил в Симферополе, передает российское агентство Интерфакс.

"Решения могут быть приняты абсолютно любые. Если собственник скажет, что материально не в состоянии [устранить последствия – ред.] и вся нагрузка ляжет на плечи государства, будет стоять вопрос, в том числе, о принятии завода в государственную собственность республики Крым. Я не собираюсь за частников тратить средства, вкладывать без понятной перспективы", – сказал Аксенов.

Вместе с тем, по его словам, на данном этапе между так называемыми властями и руководством химпредприятия есть понимание. "Руководство завода относится с пониманием к этой проблеме, идет навстречу практически по всем предложениям", – отметил Аксенов.

Он не уточнил, кто, по его данным, является бенефициаром химзавода. "Я не готов акцентировать внимание. Мы общаемся с руководством предприятия, есть генеральный директор, представитель собственников. Мне без разницы, кто собственник", – заявил Аксенов.

Титановые инвестиции зарегистрированы в июне 2014 года и, по данным ЕГРЮЛ, принадлежат кипрской Letan Investments Limited – учредителю холдинговой компании украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа Group DF International GmbH в Австрии. В долгосрочной аренде компании Титановые инвестиции, которая зарегистрирована в Москве, с осени 2014 года находится имущество завода Крымский титан, который является крупным производителем диоксида титана. В настоящее время предприятие называется Армянский филиал компании Титановые инвестиции.

Украинское предприятие Крымский титан в 2014 году было перерегистрировано из Армянска в Киев, затем Group DF переименовала его в Ukrainian Chemical Products.

Напомним, что в ночь на 24 августа в городе Армянск в оккупированном РФ Крыму местные жители рассказали о неизвестном налете "липкой ржавчины", которым в течение суток покрылись металлические предметы. Кроме того, жители жаловались на першение в горле, сыпь и общую слабость.

Предварительной причиной появления маслянистого налета на металлических предметах в Армянске назвали испарения содержимого кислотного накопителя, используемого Крымским титаном, которые были спровоцированы сильной жарой и засухой.

Кроме того, в Херсонской области на административной границе с Крымом украинские пограничники зафиксировали превышение содержания токсичных промышленных веществв воздухе.