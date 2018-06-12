В Германии начали расследование против главы Audi

Число обвиняемых по делу в отношении концерна Audi достигло 20 человек

Прокуратура Мюнхена начала расследование в отношении руководителя автомобильного концерна Audi Руперта Штадлера в рамках дизельного скандала.

Об этом сообщили представители прокуратуры, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что Штадлер проходит по делу как обвиняемый еще с 30 мая. Его обвиняют в мошенничестве и подлоге.

В понедельник в его квартире прошел обыск. Кроме того, обыск проведен в квартире не названного по имени члена правления Audi, добавили в ведомстве.

Следствие полагает, что оба фигуранта дела имели отношение к продаже европейским потребителям дизельных автомобилей с манипулированными данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах.

Число обвиняемых по делу, открытому мюнхенской прокуратурой в отношении концерна Audi, достигло 20 человек. Также на минувшей неделе Федеральное ведомство автомобильного транспорта (KBA) объявило об официальном отзыве 60 тысяч моделей A6 и A7 из-за манипуляций с программным обеспечением.

Напомним, что в апреле 2017 года обыски прошли в главном офисе Audi. Тогда речь шла о дизельных двигателях, которые Audi поставил концерну Porsche. Обе автомобильные марки принадлежат концерну Volkswagen.

