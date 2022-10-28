Ради климата. В ЕС новые автомобили к 2035 году должны будут иметь нулевой уровень выбросов 28 октября, 15:01 К 2035 году все новые автомобили и малые грузовики, зарегистрированные в Евросоюзе, должны иметь нулевой уровень выбросов (Фото:Possessed Photography/unsplash)

Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения, согласно которому к 2035 году все новые автомобили и малые грузовики, зарегистрированные в Евросоюзе, должны будут иметь нулевой уровень выбросов.

Как сообщает Интерфакс-Украина, в качестве промежуточного шага к нулевым выбросам новые стандарты CO2 также потребуют снижения средних уровней выбросов новых автомобилей на 55% к 2030 году и новых малых грузовиков на 50% к 2030 году.



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По словам заместителя председателя ЕК Франса Тиммерманса, «соглашение посылает сильный сигнал промышленности и потребителям: Европа утверждает переход к транспорту с нулевым уровнем выбросов. Европейские автопроизводители уже доказывают, что готовы взяться за дело, и на рынок выходит все больше и больше электромобилей по доступной цене».

В Еврокомиссии ожидают, что достигнутое согласие между Советом ЕС и Европарламентом будет содействовать «ускорению производства и продаж автомобилей с низким и нулевым уровнем выбросов и выведет автомобильный транспорт на твердый путь к климатической нейтральности к 2050 году».

Это предварительное соглашение теперь требует официального принятия Советом ЕС и Европарламентом.

Ранее сообщалось, что Канада запретит продажу новых автомобилей и легких грузовиков на топливе с 2035 года, чтобы к 2050 году достичь нулевых выбросов по всей стране. Власти Нью-Йорка также планируют запретить продажу всех транспортных средств с бензиновыми и дизельными двигателями к 2035 году.