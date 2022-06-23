Автотренды. Украинцы пересаживаются на электромобили, но переплачивать не хотят — топ-10 моделей 23 июня, 13:50 Сюжет Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Сразу три модели Tesla попали в десятку самых популярных электрокаров в Украине (Фото:Kim Hong-Ji / Reuters)

Ситуация с горючим в стране усилила интерес к электромобилям, но этот сегмент остается очень ограниченным. Рынку электрокаров есть куда расти.

В мае украинский автопарк пополнился 1016 электромобилями — это на 63% больше, чем год назад, по данным ассоциации Укравтопром. Преобладают подержанные автомобили — их более 70% от этого количества.

Видео дня

О возобновлении рынка новых авто пока речь не идет — в целом в мае было зарегистрировано в 3,3 раза меньше всех новых автомобилей по сравнению с маем год назад.

Электрокары — единственный сегмент, демонстрирующий рост в этом году, говорят в компании Nissan Motor Ukraine. Прежде всего, за счет дефицита и драматического подорожания бензина и дизельного горючего, говорит менеджер по коммуникациям Nissan Motor Ukraine Владимир Иванов. Дополнительные преимущества электромобилей — низкие эксплуатационные расходы. «Не нужно тратиться на замену моторного масла, масляного и топливного фильтров, фильтра масла, а тормозные колодки почти не изнашиваются благодаря работе системы рекуперации», — добавляет Иванов.

Даже на площадке OLX зафиксировали, что по количеству отзывов на объявления интерес к электромобилям усилился в 7 раз в мае, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличилось и предложение. По данным пресс-службы сервиса, если за последнюю неделю апреля продавцы предлагали 226 электрокаров и 114 гибридов, то в мае еженедельно таких объявлений о продаже было где-то в 3,6 и 4,7 раза больше.

Что покупают

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.