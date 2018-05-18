В е-декларации экс-главы НБУ выявили нарушения

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило нарушения в электронной декларации бывшей главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой за 2016 год.

Об этом сообщил источник в НАПК, передают Українські Новини.

В частности, Гонтарева не указала сведения о доходе, полученном в виде дополнительно блага, в сумме 11,2 тыс. грн. Также в е-декларации экс-глава НБУ "забыла" указать 28,4 тыс. грн, полученные ее мужем Олегом Гонтаревым в виде дивидендов, дополнительного блага и других доходов.

Кроме того, в декларации указаны недостоверные данные о начисленной сыну зарплате на сумму 16,5 тыс. грн. А в разделе Объекты недвижимости экс-глава НБУ ненадлежащим образом указала стоимость земельного участка площадью 2,5 тыс. кв. м в селе Гореничи (Киевская область).

Также в декларации не указаны сведения о компании Вансер Груп, конечным бенефициаром которой по состоянию на 31 декабря 2016 года был ее старший сын Антон.

В целом, Гонтарева указала недостоверные данные, которые отличаются от достоверных, на общую сумму 57,4 тыс. грн. Теперь она должна будет подать исправленную декларацию.

Напомним, что в июне 2017 года НАПК начало полную проверку е-декларации Гонтаревой.