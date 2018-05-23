В Борисполе рассказали, когда откроют терминал F

Международный аэропорт Борисполь планирует запустить терминал F к началу летней навигации 2019 года.

Об этом сообщил первый заместитель гендиректора аэропорта Евгений Дыхне, передает Интерфакс-Украина.

"В пиковые нагрузки аэропорт Борисполь исчерпал свои возможности, так что терминал F откроем к летней навигации 2019 года ", - сказал он.

При этом, он отметил, что открытие этого терминала не связано с началом работы в аэропорту крупнейшей европейской лоукост-авиакомпании Ryanair.

Напомним, что ранее руководитель аэропорта Павел Рябикин заявлял, что в случае, если авиакомпания Ryanair обеспечит не менее 15 рейсов в день, ныне законсервированный терминал F будет открыт. Кроме того, он заявлял, что согласно концепции развития аэропорта Борисполь, до 2045 года терминал В будет снесен.

Аэропорт Борисполь является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочные полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,5 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.