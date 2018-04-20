Борисполь нашел новое применение терминалу, который собирается снести

Терминал B Международного аэропорта Борисполь, бывший до строительства терминала D терминалом для международных рейсов, может быть переоборудован под офисную и служебную инфраструктуру.

Об этом сообщил коммерческий директор аэропорта Георгий Зубко в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Этот терминал используется в качестве резервного. Когда мы говорим об особо пиковых нагрузках, как, например, хасидская программа, финал Лиги Чемпионов, он является хорошим резервом и дополнительным инструментом для решения сверхнормативных задач", - сказал он.

В целом, по его словам, он является морально и технологически устаревшим, его реконструкция вряд ли целесообразна в какой-либо долгосрочной перспективе.

"Сейчас мы рассматриваем вопрос о размещении там офисов, собственных служб, то есть как деловой центр", - резюмировал Зубко

Ранее генеральный директор аэропорта Борисполь Павел Рябикин заявлял, что согласно концепции развития аэропорта Борисполь, до 2045 года терминал В будет снесен.

Терминальный комплекс В имеет площадь более 36 тыс. кв. м. В 2011 году была завершена реконструкция его галереи, что позволило перевести внутренний пассажиропоток и обеспечить обслуживания внутренних и международных рейсов. Терминал имеет пропускную способность на международных рейсах – 1,2 тыс. пассажиров в час на вылет и 1,1 тыс. на прилет, на внутренних – 650 пассажиров в час на вылет и 600 на прилет.

Аэропорт Борисполь является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,5 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.