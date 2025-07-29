Инвестиция на десятки миллионов евро. Польша решила создать топливный терминал в Украине

Об этом сообщил директор по связям с органами государственной власти в Украине Unimot S.A. Назарий Волянский, во время круглого стола «Свобода для бизнеса и новые инвестиционные возможности: как правительство, регионы, бизнес запускают восстановление» в Интерфакс-Украина.

«Мы уже купили землю на западе Украины, в Мостисках. Это будет большой проект топливно-энергетического комплекса, топливный терминал — около 55−60 млн евро», — рассказал Волянский.

По его словам, компания уже подала заявку в Министерство экономики для признания значительным инвестором и рассчитывает на получение определенных стимулов от государства.

«Надеемся, что мы их получим и начнем этот проект. Сейчас он находится в стадии активной подготовки», — сказал Волянский.

Unimot S.A. — независимый импортер жидкого и газообразного топлива. Компания, основанная в 2011 году предлагает дизельное топливо, биотопливо, сжиженный газ, природный газ, электроэнергию, моторные масла и битум.

С 2017 года котируется на основном рынке Варшавской фондовой биржи.с 2017 года Unimot строит сеть автозаправочных станций в Польше, а с 2019 года и в Украине под брендом Avia на основе договоров мастер-франчайзинга.

Ранее сообщалось, что польская энергетическая компания Unimot инвестирует 400 000 злотых (более $110 000) во вновь созданную компанию PZL Defence, которая будет специализироваться на разработке и производстве дронов и антидронових систем.