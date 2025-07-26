Инвестиция с четырьмя нулями. Польша и Украина запускают совместное производство дронов

Польская энергетическая компания Unimot инвестирует 400 000 злотых (более $110 000) во вновь созданную компанию PZL Defence, которая будет специализироваться на разработке и производстве дронов и антидронових систем.

Об этом говорится на сайте компании. Партнерами в проекте выступают польский производитель оборонных компонентов PZL Sędziszów и неназванная украинская компания. Письмо о намерениях по стратегическому сотрудничеству было подписано 24 июля.

«Мы видим рост значения беспилотных технологий для региональной безопасности. Поэтому присоединяемся к проекту, сочетающему польскую инженерию и уникальный украинский опыт, полученный в реальных боевых условиях», — заявил председатель правления Unimot Адам Сикорский.

После завершения регистрации PZL Defence Unimot получит 40% акций, PZL Sędziszów — 10%, а украинский партнер — 50%.

В рамках проекта планируется производство гражданских дронов, а впоследствии — военных БпЛА и антидронових систем для защиты критической инфраструктуры.

Кроме того, в PZL Defence создадут R&D-центр для разработки разведывательных дронов, дронов-перехватчиков, дронов-камикадзе и антидронових систем.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу украинским производителям дронов собирать не менее 1000 перехватчиков за сутки.