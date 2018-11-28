Укрзализныця обнародовала расписание экспресса в Борисполь

Поезда будут курсировать между главным железнодорожным вокзалом Киева Киев-Пассажирский и аэропортом Борисполь круглосуточно, свидетельствует официальное расписание Укрзализныци.
Об этом свидетельствует расписание Укрзализныци, пишет отраслевой портал avianews.
Основной интервал составит около часа, при этом в утреннее и вечернее время интервал будет меньше – в среднем 27-44 минут.
Время в пути в направлении аэропорта составит 37-38 минут и 39-44 минуты в направлении Киева.
По маршруту поезда будут делать только одну 2-минутную остановку на вокзале Дарница.
Отметим, что 25 октября из Киева в аэропорт Борисполь впервые отправился новый скоростной поезд. Полноценное курсирование экспресса стартует в ноябре.
Напомним, что в конце июля в аэропорту Борисполь начали строить посадочные платформы для поездов из Киева.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что строительство Воздушного экспресса опережает график и должно закончиться до 1 декабря этого года.
22 октября, Укрзализныця показала новые скоростные электрички до Борисполя.
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