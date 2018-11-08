Украинцы стали чаще ездить за границу

Количество выехавших за рубеж украинских туристов в первом полугодии 2018 года выросло на 3,3% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 12,9 млн чел.

Об этом сообщило Минэкономразвития на основе данных Госпогранслужбы, передает агентство Интерфакс-Украина.

Так, в первом квартале текущего года украинцы на 15,5% реже ездили за рубеж, чем в первом квартале-2017, – 5,84 млн чел. Однако во втором квартале количество зарубежных путешествий возросло сразу на 26,7% – до 7,1 млн чел.

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Согласно статистике, лидером выездного туризма в первом полугодии 2018 года по-прежнему с большим отрывом осталась Польша – 4,8 млн чел., что на 10,9% выше показателя первого полугодии 2017 года. На втором месте пока остается Россия – 1,9 млн чел., однако поток туда сократился на 30,9%. Замыкает тройку наиболее популярных среди украинцев направлений Венгрия – 1,5 млн чел. с приростом в 6,4%.

В первой пятерке также соседние Молдова и Беларусь – 793,4 тыс. и 627,8 тыс., что соответственно на 5,2% и 10% выше показателя первого полугодии 2017 года.

Заметно участились поездки в Румынию – на 22,5%, до 564 тыс. чел.

Однако еще лучший результат показал Египет – 43,7%, что при снижении путешествующих в Турцию на 1,9% позволило Египту обойти своего конкурента по популярности среди украинских туристов – соответственно 503 тыс. и 500,4 тыс. чел.

Замыкают десятку основных зарубежных направлений украинцев Словакия – 485,7 тыс. чел. и Германия – 205,56 тыс. чел., что соответственно на 26,2% и 35,5% выше показателей первого полугодии 2017 года.

Во второй десятке наилучшие показатели роста у Италии, Испании и Чехии – соответственно 94%, 50,5% и 25%, куда поехало соответственно 138,5 тыс., 70 тыс. и 37,1 тыс. украинцев.

Выросла также популярность Греции и Франции – соответственно на 20,4% и 15%, до 49,1 тыс. и 55,9 тыс. чел.

В то же время популярность Нидерландов, ОАЭ и Израиля снизилась соответственно на 16,6%, 3% и 1,9%, или до 45,2 тыс., 87,6 тыс. и 70 тыс. чел.

Количество путешествующих в Австрию и Грузию существенно не изменилось – соответственно 54,6 тыс. и 50,6 тыс. чел.

Напомним, что в 2017 году количество выехавших за рубеж украинцев выросло на 7,2% – до 26,4 млн чел., в том числе в первом полугодии – на 6,1%, до 12,5 млн чел.