В Украину стало приезжать меньше туристов

Количество иностранных туристов, въехавших в Украину в январе-июне 2018 года, сократилось на 1,7% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 6,2 млн человек.

Об этом сообщило Минэкономразвития на основе данных Госпогранслужбы, передает агентство Интерфакс-Украина.

Так, в первом квартале 2018 года иностранцев въехало на 3,2% меньше, чем в первом квартале 2017 года – почти 2,6 млн человек, тогда как во втором квартале отставание сократилось до 0,6% – 3,7 млн человек.

Согласно статистике, лидерами въездного туризма в первом полугодии 2018 года традиционно стали пограничные страны, а именно Молдова – 1,9 млн, Беларусь – 1,1 млн, Россия – 645,3 тыс., Польша – 532,4 тыс., Венгрия – 447,4 тыс., Румыния – 354,8 тыс. и Словакия – 151,8 тыс.

Если в случае первых четырех стран в этом списке показатели въездного потока изменились незначительно (в пределах плюс-минус 4%), то в случае с Венгрией спад составил 26,4%, Румынией – 11,4% и Словакией – 10,1%.

В то же время существенно выросло посещение Украины туристами не приграничных стран: Испании – на 104,5%, до 19,7 тыс., Великобритании – на 61,8% (до 57,2 тыс.), Израиля – на 25,9% (до 125,7 тыс.), Литвы – на 20,3% (до 41 тыс.), Турции – на 16,2% (до 134,2 тыс.).

Число туристов из Чехии увеличилось на 15,6% (до 29,6 тыс.), из Италии – на 13,9% (до 40,5 тыс.), Германии – на 12,7% (до 98,7 тыс.), США – на 12,5% (до 80,5 тыс.), Франции – на 8,1% (до 29,1 тыс.).

Напомним, что в 2017 году число иностранных туристов в Украину выросло на 6% – до 14,4 млн человек, в том числе в первом полугодии – на 8,7%, до 6,3 млн человек.