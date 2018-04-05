Украинцы смогут чаще летать в Турцию

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Частота авиарейсов Одесса-Стамбул увеличится до 28
Фото: pixabay/Free-Photos

Частота авиарейсов Одесса-Стамбул увеличится до 28

Украина и Турция договорились об увеличении в два раза частоты авиарейсов по направлению Стамбул-Одесса и определили новые направления.

Об этом сообщили в Главном управление гражданской авиации Турции (SHGM), передает турецкое агентство Anadolu.

Так, Украина и Турция подписали меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает двукратное увеличение числа авиарейсов Стамбул-Одесса  - с 14 до 28.

Кроме того, страны договорились об авиарейсах из Бодрума, Измира, Даламана и Бурсы в Украину.

Отметим, что раньше Украина также договорилась об увеличении частоты авиарейсов на основных маршрутах в Германию и Венгрию.

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