Украинцы смогут чаще летать в Турцию

Украина и Турция договорились об увеличении в два раза частоты авиарейсов по направлению Стамбул-Одесса и определили новые направления.

Об этом сообщили в Главном управление гражданской авиации Турции (SHGM), передает турецкое агентство Anadolu.

Так, Украина и Турция подписали меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает двукратное увеличение числа авиарейсов Стамбул-Одесса - с 14 до 28.

Кроме того, страны договорились об авиарейсах из Бодрума, Измира, Даламана и Бурсы в Украину.

Отметим, что раньше Украина также договорилась об увеличении частоты авиарейсов на основных маршрутах в Германию и Венгрию.