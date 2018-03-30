Украина договорилась сразу с двумя европейскими странами об увеличении авиарейсов

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Украинские авиакомпании будут чаще летать в Европу
Фото: pexels/Juhasz Imre

Украинские авиакомпании будут чаще летать в Европу

Государственная авиационная служба Украины договорила об увеличении частоты авиарейсов на основных маршрутах в Германию и Венгрию.

Об этом сообщили в пресс-службе Госавиаслужбы.

Максимальная совокупная количество рейсов на воздушных линиях Киев-Берлин, Киев-Франкфурт, Киев-Мюнхен составляет 52 рейсов в неделю.

При этом, частота на региональных маршрутах остается без изменений - 7 рейсов в неделю для каждой стороны. Количество пунктов ограничено.

Украина также увеличит частоту пассажирских и грузовых перевозок на Киев-Будапешт с 9 до 14 рейсов в неделю.

Отметим, что ранее украинским авиакомпаниям МАУ и Yanair отказали выдать разрешения по увеличению частот или открытию новых рейсов по указанным направлениям.

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