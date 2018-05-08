Украинцы с начала года купили 50 электромобилей Tesla Model S

В Украине спрос на электромобили вырос в 1,5 раза

По итогам января-апреля 2018 года в Украине продано 1044 электромобилей, – в полтора раза больше, чем за четыре месяца прошлого года. Из них 52 автомобиля – это электрокары Tesla Model S.

Такие данные приводит ассоциация Укравтопром.

Основную массу первичных регистраций автомобилей на электротяге составили бывшие в эксплуатации машины - 85%.

Наибольшим спросом, как и годом ранее, продолжает пользоваться электрокар Nissan Leaf с охватом в 69% первичного рынка электромобилей. С января по апрель украинскую прописку получили 723 автомобиля этой модели. Однако из этого количества только 52 шт. были новыми.

Вторым по популярности стал автомобиль BMW i3. Этот электромобиль выбрали 58 автомобилистов, 19 из которых смогли позволить себе новую технику.

Третье место в украинском рейтинге электрокаров принадлежит Tesla Model S, владельцами которой стали 52 чел., и только 18 из них приобрели новые Tesla Model S.

Также в ТОП-5 отчетного периода вошли электромобили: Mercedes-Benz B с результатом 36 авто (8 новых и 28 б/у) и Smart Fortwo Electric Drive – 32 шт. (все с пробегом).

Ранее сообщалось, что украинцы стали больше покупать новых легковых автомобилей. В апреле 2018 года украинский автопарк пополнили 6,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 6% больше в сравнении с апрелем прошлого года.