Украина впервые начала поставки йогуртов в Евросоюз

Украина впервые экспортировала в страны Европейского Союза молочную продукцию с непродолжительным сроком хранения, а именно – йогурты.

В частности, изготовленные на херсонском заводе Данон Днепр йогурты появились на полках магазинов Польши.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С 1 июня компания еженедельно экспортирует 10 тонн продукции для детей под брендом Danonki (в Украине это ТМ Растишка), с 11 октября - аналогичный объем бифидойогуртов Activia.

Завод Данон Днепр в г. Херсон получил право на экспорт молочной продукции в страны Европейского Союза в 2016 году. В 2018 году компания получила запрос от партнеров из Польши на поставку продукции.

Ранее Bloomberg сообщал, что французская компания Danone рассматривает возможность производства йогурта без молока.

Danone — одна из наиболее крупных в мире компаний-производителей молочных и других продуктов питания. Основана в 1919 г. Исааком Карассоо в Барселоне и названа в честь его сына. Доля компании на мировом рынке йогурта составляет 17% или $83 млрд. В Украине компания Danone начала свою деятельность в 1998 году.