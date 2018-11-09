Украина впервые начала поставки йогуртов в Евросоюз

0 комментировать
Украинские йогурты открыли
Фото: danone.ua

Украинские йогурты открыли "окно в Европу"

Украина впервые экспортировала в страны Европейского Союза молочную продукцию с непродолжительным сроком хранения, а именно – йогурты.

В частности, изготовленные на херсонском заводе Данон Днепр йогурты появились на полках магазинов Польши.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С 1 июня компания еженедельно экспортирует 10 тонн продукции для детей под брендом Danonki (в Украине это ТМ Растишка), с 11 октября - аналогичный объем бифидойогуртов Activia.

Завод Данон Днепр в г. Херсон получил право на экспорт молочной продукции в страны Европейского Союза в 2016 году. В 2018 году компания получила запрос от партнеров из Польши на поставку продукции.

Ранее Bloomberg сообщал, что французская компания Danone рассматривает возможность производства йогурта без молока.

Danone — одна из наиболее крупных в мире компаний-производителей молочных и других продуктов питания. Основана в 1919 г. Исааком Карассоо в Барселоне и названа в честь его сына. Доля компании на мировом рынке йогурта составляет 17% или $83 млрд. В Украине компания Danone начала свою деятельность в 1998 году.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове