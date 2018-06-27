Крупный мировой производитель молочных продуктов собирается производить безмолочные йогурты

Французская компания Danone рассматривает возможность производства йогурта без молока, передает Bloomberg.

Отмечается, что такое решение было принято в связи со спадом продаж молочных продуктов, а обновление Activia не привело к изменениям.

Предполагается, что изменения могут затронуть такие флагманские бренды компании как Activia и Actimel.

По данным Future Market Insights, мировой спрос на безмолочный йогурт будет расти по 5% в год.

Danone — одна из наиболее крупных и успешных в мире компаний-производителей молочных и других продуктов питания. Основана в 1919 г. Исааком Карассоо в Барселоне и названа в честь его сына. Доля компании на мировом рынке йогурта составляет 17% или $83 млрд. В Украине компания Danone начала свою деятельность в 1998 году.