Украина на треть увеличила экспорт сахара

При этом за 9 месяцев маркетингового года этот показатель упал на 36%

В мае текущего маркетингового года украинские производители поставили на внешние рынки 54 тыс. т сахара, что на 29% больше, чем в апреле.

Об этом сообщает ассоциация Укрцукор.

Основным импортером украинского сахара в мае снова стал Узбекистан - 72%. Также, 11% поставок было осуществлено в Великобританию, 5% - в Азербайджан, 4% - в Молдову.

При этом, за девять месяцев 2017/2018 МГ из Украины было экспортировано 433,3 тыс. т сахара. Это на 36% меньше чем показателя аналогичного периода предыдущего года.

"Прошлогодний рекордный объем экспорта сахара был связан с благоприятной конъюнктурой мирового рынка, однако, в этом году ситуация несколько изменилась и профицит сладкого песка оценивается в почти 10 млн т. Поэтому не стоит ждать высоких цен ни в текущем, ни в следующем сезоне", - рассказала глава аналитического отдела Укрцукра Руслана Бутыло.

Напомним, что в 2017/2018 МГ (сентябрь-август) в Украине было изготовлено 2,14 млн т сахара, что на 6,5% больше в сравнении с прошлогодним показателем - 2010000 т.

По 2017 календарный год Украина увеличила экспорт сахара на 29% по сравнению с 2016 годом (465,6 тыс. Т) - до 598,7 тыс. т на $279,9 млн.

По прогнозам ассоциации, производство сахарной свеклы уменьшится ориентировочно на 10% и будет колебаться в пределах 13,1 млн т. Соответственно, производство сахара составит около 1,75 млн т, что на 17% меньше нынешнего показателя.