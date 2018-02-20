Сладкий год. Украина увеличила производство сахара

В 2017/2018 МГ (сентябрь-август) изготовлено 2,14 млн т сахара, что на 6,5% больше в сравнении с прошлогодним показателем – 2,01 млн т.

Об этом сообщили в Национальной ассоциации производителей сахара Укрцукор.

Отмечается, что рост производства связан с расширением посевных площадей под сахарной свеклой и запуском еще четырех сахарных заводов к прошлогодним 42.

"Следует отметить, что рост производства сахара мог бы быть еще выше, однако погодные условия в период вегетации не способствовали увеличению урожайности сахарной свеклы. В результате имеем низкие показатели сахаристости и выхода сахара", - отметила руководитель аналитического отдела Укрцукра Руслана Бутыло.

Лидером по производству осталась Винницкая область - 445,6 тыс. т сахара. Вторую позицию заняла Хмельницкая область - 290,2 тыс. т, третью - Тернопольская область (283,5 тыс. т).

Напомним, что экспорт сахара из Украины за 2016/2017 МГ (сентябрь-август) составил 769,3 тыс. т, что в 6,8 раза больше, чем годом ранее (112,96 тыс. т).

При этом, в 2017 календарном году Украина увеличила экспорт сахара на 29% в сравнении с 2016 годом (465,6 тыс. т) - до 598,7 тыс. т.