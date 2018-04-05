Украина существенно нарастила экспорт сахара

50% всех поставок марта было реализовано в Узбекистан

По итогам марта 2018 года Украина экспортировала 47,2 тыс. т сахара, что на 15% больше в сравнении с февралем 2018 года.

Об этом говорится в пресс-релизе ассоциации Укрцукор.

Так, основные поставки в марте осуществлялись в страны постсоветского пространства и Африки.

По словам руководителя аналитического отдела Укрцукра Русланы Бутыло, 50% всех поставок марта было реализовано в Узбекистан - 23,5 тыс. т.

Кроме того, продолжились отгрузки в Турцию - 7,9 тыс. т, Сомали - 3,7 тыс. т, Таджикистана - 2,9 тыс. т, Бенина - 1,8 тыс. т и других стран - 7,3 тыс. т.

Суммарно за сентябрь-март 2017/2018 маркетингового года (МГ) экспорт сахара составил 338,1 тыс. т.

По прогнозам ассоциации, посевные площади под сахарной свеклой в 2018 году составят около 285 тыс. га.

Напомним, что в 2017/2018 МГ (сентябрь-август) в Украине было изготовлено 2,14 млн т сахара, что на 6,5% больше в сравнении с прошлогодним показателем - 2,01 млн т.

По итогам 2017 календарного года Украина увеличила экспорт сахара на 29% в сравнении с 2016 годом (465,6 тыс. т) - до 598,7 тыс. т на $279,9 млн.