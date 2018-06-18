Украина резко увеличила экспорт меда

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Больше всего Украина отправляет мед в ЕС, США, Турцию, Канаду и Израиль

Больше всего Украина отправляет мед в ЕС, США, Турцию, Канаду и Израиль

Экспорт украинского меда в 2017 году вырос на 37,5%.

Об этом сообщила торговый представитель Украины, заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская на своей странице в Twitter.

Напомним, что в 2017 году Украина увеличила экспорт меда на 18,9%, или на 10,8 тыс. тонн - до 67,8 тыс. тонн в сравнении с 2016 годом.

Недавно также стало известно, что Украина попала в тройку мировых экспортеров меда.

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