Украина резко увеличила экспорт меда

Больше всего Украина отправляет мед в ЕС, США, Турцию, Канаду и Израиль

Экспорт украинского меда в 2017 году вырос на 37,5%.

Об этом сообщила торговый представитель Украины, заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская на своей странице в Twitter.

Скарбничка #Експортуй: Україна б’є рекорди з експорту меду. Минулого року він склав $133,7 млн і зріс на 37,5%. Найбільше експортовано цього солодкого продукту до ЄС, США, Туреччини, Канади та Ізраїлю #UAfood @mineconomdev @EPOUkr pic.twitter.com/2pb4ioKlII — Nataliya Mykolska (@mykolska) 16 июня 2018 г.

Напомним, что в 2017 году Украина увеличила экспорт меда на 18,9%, или на 10,8 тыс. тонн - до 67,8 тыс. тонн в сравнении с 2016 годом.

Недавно также стало известно, что Украина попала в тройку мировых экспортеров меда.