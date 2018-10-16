Украина существенно сократила импорт российского газа из Европы

За девять месяцев 2018 года (январь-сентябрь) импорт газа из стран Европы уменьшился на 24,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины – компании Укртрансгаз.

Отмечается, что это произошло благодаря значительным запасам газа в подземных хранилищах (ПХГ), созданным за счет ресурса Нафтогаза Украины и других клиентов до начала сезона отбора.

За январь-сентябрь текущего года поступления природного газа из стран ЕС составили 8,1 млрд куб. м, что на 2,6 млрд куб. м меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшие объемы углеводородов были импортированы через газотранспортный коридор из Словакии – 5 млрд куб. м (36%), а также из Венгрии – 2,5 млрд куб. м (+28%) и Польши – 0,5 млрд куб. м (-37%).

Кроме того, объемы транспортировки газа по территории Украины из России в европейские страны и Молдову составляют 65,4 млрд куб. м. С начала года транзитные объемы сократились на 4,9 млрд куб. м, или на 7% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

В 2017 году Украина увеличила импорт природного газа на 26,8% в сравнении с 2016 годом – до 14 млрд куб. м.

Украина уже почти три года не импортирует природный газ по контракту с российским Газпромом, закупая ресурс исключительно на своей западной границе.