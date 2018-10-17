Украина резко нарастила экспорт кофе

Украина стала продавать за рубеж в два раза больше кофе

В сентябре 2018 года в сравнении с сентябрем прошлого года импорт кофе увеличился на 16,6%, или на $1,6 млн до $11,4 млн, экспорт уменьшился на 22,3%, или на $23 тыс. до $80 тыс.

В то же время по итогам девяти месяцев (в январе-сентябре) импорт кофе увеличился на 25,8%, или на $18,3 млн до $89,2 млн. При этом экспорт также увеличился – на 83,9%, или на $614 тыс. до $1,4 млн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передают Українські новини.

Наибольшие поставки кофе в сентябре были из Польши – $2,5 млн.

Как сообщалось, Украина "ушла в минус" на $5 млрд во внешней торговле товарами по итогам января-августа 2018 года, согласно даннім Госстата.