Украина "ушла в минус" на $5 млрд во внешней торговле

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Экспорт товаров составил $30,9 млрд
Фото: pexels

Экспорт товаров составил $30,9 млрд

В январе-августе 2018 года отрицательное внешнеторговое сальдо Украины составило $5 млрд против $3,4 млрд за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Так, за этот период экспорт товаров составил $30,9 млрд, что на 12,4% больше в сравнении с январем-августом 2017 года.

Импорт за этот период составил $35,9 млрд. Это на 16,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,86 (в январе-августе 2017 года - 0,89).

Отметим, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 215 стран мира.

Напомним, что в 2017 году отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины составило $2,6 млрд, тогда как за 2016 год внешнеторговый баланс страны был сведен с профицитом $540 млн.

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