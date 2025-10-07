«Это морально неправильно». Вслед за поляками и французами Украина начала раздражать фермеров еще одной страны

В первом полугодии 2025 года Украина экспортировала в Великобританию 8 млн кг яиц (Фото: REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Об этом сообщил The Guardian со ссылкой на данные Агентства по вопросам охраны здоровья животных и растений.

В первом полугодии 2025 года Украина экспортировала в Великобританию 8 млн кг яиц, Польша — 7 млн кг. На третьем месте — Испания (4,7 млн кг).

Импорт яиц в Великобританию резко вырос с примерно 3500 партий в 2023 году до более 10 000 в 2024 году. Хотя общий тоннаж уменьшился, меньшее количество крупных партий было заменено большим количеством малых из регионов, где остаются распространенными клеточные системы содержания кур.

Председатель Британского совета яичной промышленности Марк Уильямс заявил, что британские фермеры оказываются в невыгодном положении.

«Наших фермеров просят инвестировать во все более высокие стандарты благосостояния кур, тогда как правительство оставляет открытыми задние двери для яиц, произведенных в системе, запрещенной в Великобритании. Это морально неправильно и несправедливо, и правительство не должно этого делать», — сказал он.

Уильямс отметил, что клеточная система, запрещенная в Великобритании с 2012 года, все еще является распространенным явлением в Украине.

Издание напомнило, что после начала полномасштабной войны России против Украины ЕС и Великобритания отменили пошлины, чтобы поддержать украинскую экономику. Уильямс признал гуманитарный характер такого шага, но заявил, что помощь не должна предоставляться «используя британских фермеров», особенно учитывая то, что британские розничные торговцы уже обязались отказаться от клеточного содержания к 2025 году.

«Это обещание подрывается, если позволить импорту из стран с более низкими стандартами заполнить пробел в чувствительных к цене секторах пищевых услуг и переработки», — сказал он.

Уильямс также заявил, что соблюдение британских правил по безопасности продуктов, благополучия животных и защиты окружающей среды добавляют около 14% к себестоимости десятка яиц.

«Украина не сталкивается с этими затратами, что дает ей огромное коммерческое преимущество. Вот почему сейчас так привлекательно отправлять яйца и яичные продукты в Великобританию», — сказал он.

Союз птицеводов Украины сообщал, что основными покупателями украинских яиц в течение первых семи месяцев 2025 года были Хорватия (11,8%), Великобритания (10,6%) и Испания (9,5%). Выручка за этот период составила $103,1 млн грн.

Ранее сообщалось, что польские фермеры неоднократно начинали акции протеста против ввоза в страну украинского зерна. Фермеры протестовали по двум причинам: повышение сельскохозяйственных налогов в 2024 году и подготовка к подписанию соглашения о свободной торговле ЕС со странами Южной Америки.

По состоянию на сентябрь 2025 года Украина увеличила экспорт яиц в 2,6 раза.

Кроме того, европейские производители обвиняют украинский мед и сахар в закрытии заводов в ЕС.