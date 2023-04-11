Украина и Канада подпишут новое соглашение о свободной торговле

11 апреля, 22:16
Поделиться:
Денис Шмыгаль и Джастин Трюдо в Торонто 11 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Carlos Osorio)

Денис Шмыгаль и Джастин Трюдо в Торонто 11 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Carlos Osorio)

Премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник, 11 апреля, подписал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо декларацию о завершении переговоров по поводу обновленного Соглашения о свободной торговле между двумя странами.

Глава украинского правительства написал в Telegram, что соглашение должно активизировать торговлю Украины с Канадой и создаст «уникальные возможности для украинского бизнеса».

Видео дня

Шмыгаль перечислил главные новации соглашения:

  • внедрение самого современного режима либерализации рынков услуг и инвестиций, переход на принцип работы «разрешено все, что не запрещено»;
  • обновление раздела о цифровой торговле, свобода передачи информации, выбора места размещения оборудования, свобода исходного кода и открытый доступ к интернету;
  • украинский бизнес сможет экспортировать товары в Канаду без тарифов, даже если их составляющие происходят из Евросоюза, Великобритании, Израиля и Европейской ассоциации свободной торговли.
Читайте также:
Что предполагается. Украина и Великобритания подписали историческое соглашение о цифровой торговле

«Работаем над тем, чтобы создать для бизнеса в Украине лучшие условия, расширить географию экспорта, привлечь больше инвестиций», — добавил украинский премьер.

11 апреля Денис Шмыгаль прибыл с визитом в Канаду. Он обсудил с канадским коллегой торговлю, поставки оружия, инвестиции и конфискацию российских активов. Джастин Трюдо объявил о новом пакете военной помощи Украине.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Соглашение Торговля Канада Свободная торговля Джастин Трюдо Украина-Канада Денис Шмыгаль

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо NV
X