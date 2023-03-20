Что предполагается. Украина и Великобритания подписали историческое соглашение о цифровой торговле 20 марта, 16:07 Украина станет только второй после Сингапура страной, с которой британцы подпишут такое соглашение (Фото:Esteban Castle/Unsplash)

Украина и Великобритания подписали первое в украинской истории соглашение, ориентированное на цифровые технологии — о цифровой торговле. Кроме того, правительства стран также достигли согласия по продолжению действия беспошлинной торговли до начала 2024 года.

Как сообщает пресс-служба правительства Великобритании, это соглашение значительно улучшит торговые и инвестиционные отношения Великобритании и Украины.



Таким образом, Украина будет иметь гарантированный доступ к финансовым услугам, которые имеют решающее значение для восстановления страны, благодаря упрощению трансграничных потоков данных. Украинский бизнес также сможет более эффективно и дешевле торговать с Британией с помощью электронных транзакций, электронных подписей и электронных контрактов.

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Министр бизнеса и торговли Британии Кэми Баденох назвала соглашение историческим и открывающим путь к новой эре современной торговли между Британией и Украиной.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что «это соглашение о цифровой торговле иллюстрирует, что украинские ІТ-компании, работающие в Украине, пользуются спросом во всем мире, несмотря на все проблемы войны. Соглашение о цифровой торговле между Украиной и Британией закрепило основные свободы для торговли цифровыми товарами и услугами.

Что предполагает сделка?

Как сообщала ранее пресс-служба минэкономики, соглашение будет охватывать современные сферы экономики и общественной жизни.

Цифровые торговые системы:

уменьшение стоимости администрирования торговли путем внедрения цифровых решений и технологий;

возможность безопасного и полноценного использования цифровой подписи, электронных контрактов, электронных счетов-фактур для осуществления международной торговли;

совместное признание электронной аутентификации и цифровых подписей;

введение принципа « единого окна» для сотрудничества трейдеров и правительственных структур.

Свободный обмен данными:

запрещение необоснованных ограничений на трансграничную передачу данных;

создание предпосылок для роста торговли услугами, которые базируются на доступе к данным в сфере финансовых услуг, сельского хозяйства, промышленности, юридических услуг, инжиниринга;

запрет на внедрение ограничений по локализации ( возможность предоставления услуг без физического перемещения баз данных), продвижение защиты персональных данных и внедрение соответствующих рамок, улучшение доступа к публичным данным, распорядителем которых является государство.

Защита потребителей:

укрепление защиты прав потребителей в онлайн-пространстве;

внедрение законодательства о запрете обманчивой информации;

кибербезопасность;

защита криптографических данных;

охрана компьютерных программ и кодов.

Открытые цифровые рынки:

беспошлинный цифровой контент;

сотрудничество в сфере конкурентоспособности;

инклюзивность цифровой экономики.



Финансовые услуги:

обмен финансовой информацией;

новые финансовые услуги;

обновленные электронные платежи.

Техническое сотрудничество:

искусственный интеллект и использование новейших технологий;

сотрудничество в сфере правовых технологий;

сотрудничество по признанию цифровых документов.

Переговоры по соглашению о цифровой торговле продолжались с июня 2022 года. В августе 2022 года Министерство цифровой трансформации отмечало, что Украина станет только второй после Сингапура страной, с которой британцы подпишут такое соглашение.