Uber в 2017 году получил почти 4,5 млрд убытков

В четвертом квартале 2017 года компания также завершила с убытком

Чистый убыток компании Uber Technologies Inc., которая владеет онлайн-сервисом по заказу такси, по итогам всего 2017 года составил $4,4 млрд, а выручка - $7,3 млрд.

Об этом свидетельствует финансовый отчет, передает Интерфакс-Украина.

В четвертом квартале 2017 года компания увеличила выручку, однако завершила квартал с чистым убытком.

Так, в октябре-декабре выручка компании выросла на 12% - до $2,26 млрд. А ежеквартальные темпы роста выручки Uber составляли не менее 10%.

Кроме того, чистый убыток Uber по итогам минувшего квартала составил $1,1 млрд.

Убыток без учета процентов, налогов, износа и амортизации в четвертом квартале составил $775 млн в сравнении с $1,02 млрд в третьем квартале.

Валовой объем заказов Uber, включая сервисы по доставке еды и перевозке грузов, в октябре-декабре увеличился на 14% в сравнении с предыдущим кварталом - до $11 млрд. Этот показатель примерно на 60% выше уровня за тот же период 2016 года.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем (такси). Компания оказывает услуги более чем в 600 городах в 77 странах. В Украине сервис впервые запустился в Киеве в 2016 году. Также Uber работает в Запорожье, Одессе, Львове, Днипре, Харькове и Виннице.

Напомним, в третьем квартале 2017 года Uber увеличил убыток более чем на треть – до $1,46 млрд.