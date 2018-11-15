Uber увеличил убыток до $1 млрд

Uber рассчитывает провести первичное размещение акций в 2019 году, чтобы поправить свое финансовое положение

Сервис по заказу такси Uber Technologies Inc. увеличил убыток и сократил темпы роста выручки в третьем квартале 2018 года в сравнении с предыдущим кварталом.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает Интерфакс-Украина.

Чистый убыток вырос до $1 млрд в сравнении с $891 млн, в то время выручка увеличилась на 38%, до $2,9 млрд, против подъема на 63% тремя месяцами ранее.

Отмечается, что Uber рассчитывает провести первичное размещение акций в 2019 году, чтобы поправить свое финансовое положение. По оценкам некоторых экспертов, оценка стоимости компании может составить до $120 млрд - это больше, чем капитализация "большой тройки" американских автопроизводителей (General Motors, Ford и Fiat Chrysler) вместе взятых.

Компания полагает, что выход на прибыльный уровень состоится не раньше, чем через три года.

В минувшем квартале сервиса по доставке еды Uber Eats доставил заказы на общую сумму $2,1 млрд, продемонстрировав рост более чем в два раза в годовом выражении.

Совокупный объем заказов Uber в июле-сентябре увеличился на 34%, до $12,7 млрд. Во втором квартале рост составлял 41%.

Uber работает в более чем 600 городах свыше 70 стран мира. В Украине сервис Uber доступен с 2016 года, работает в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.