Uber увеличил убыток до $1 млрд

Сервис по заказу такси Uber Technologies Inc. увеличил убыток и сократил темпы роста выручки в третьем квартале 2018 года в сравнении с предыдущим кварталом.
Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает Интерфакс-Украина.
Чистый убыток вырос до $1 млрд в сравнении с $891 млн, в то время выручка увеличилась на 38%, до $2,9 млрд, против подъема на 63% тремя месяцами ранее.
Отмечается, что Uber рассчитывает провести первичное размещение акций в 2019 году, чтобы поправить свое финансовое положение. По оценкам некоторых экспертов, оценка стоимости компании может составить до $120 млрд - это больше, чем капитализация "большой тройки" американских автопроизводителей (General Motors, Ford и Fiat Chrysler) вместе взятых.
Компания полагает, что выход на прибыльный уровень состоится не раньше, чем через три года.
В минувшем квартале сервиса по доставке еды Uber Eats доставил заказы на общую сумму $2,1 млрд, продемонстрировав рост более чем в два раза в годовом выражении.
Совокупный объем заказов Uber в июле-сентябре увеличился на 34%, до $12,7 млрд. Во втором квартале рост составлял 41%.
Uber работает в более чем 600 городах свыше 70 стран мира. В Украине сервис Uber доступен с 2016 года, работает в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.
Мы в 2020 году. Как изменится Украина?
В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".
Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?
Комментарии
Правила комментирования