Uber анонсировал запуск сервиса доставки еды в Украине

Компания Uber планирует запустить в Украине сервис доставки еды UberEATS до конца 2018 года.

Об этом сообщил генеральный менеджер Uber в Центральной и Восточной Европе Алексей Стах в интервью журналу Фокус, передает Интерфакс-Украина.

"В ближайшее время мы планируем запустить UberEATS – это доставка еды. Он появится до конца года. Сейчас этот сервис стремительно развивается в Европе. Время подачи в разы быстрее, чем через традиционную службу доставки", - сказал он.

По его словам, компания также запускает новую систему безопасности - политику ограничения пребывания водителей в приложении.

"По истечении 12 часов за рулем водитель не сможет зайти на платформу следующие 6 часов. Это даст возможность ему отдохнуть, а нам – повысить безопасность пассажира и водителя", - отметил он.

Также он отметил, что следующий шаг компании – введение проката велосипедов.

"Мы хотим интегрироваться в транспортную экосистему города во всех видах транспорта", - добавил Стах.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем (такси). Компания оказывает услуги более чем в 600 городах в 77 странах. В Украине сервис впервые запустился в Киеве в 2016 году. Также Uber работает в Запорожье, Одессе, Львове, Днипре, Харькове и Виннице.

UberEats – это платформа для доставки еды из местных ресторанов, запущенная в 2014 году. В приложении пользователь получает доступ к меню ресторанов, может выбрать еду и оплатить заказ. Для пользователей – это возможность заказывать еду, для водителей – зарабатывать на ее доставке (не обязательно на машине, это может быть мотоцикл, велосипед и т.д.). Сервис обычно обещает доставку в пределах получаса.

Напомним, что о планах запустить UberEats в нашей стране генеральный менеджер Uber в Украине и СНГ Алексей Стах сообщал еще в июле 2017 года. Однако с того времени Uber ничего не сообщал о новом сервисе.

В феврале этого года, Uber заявил, что ищет сотрудника на позицию general manager для своего сервиса доставки еды UberEats в Украине.