У Vodafone "упал" интернет в трех крупных городах Украины

Пользователи Vodafone остались без доступа к интернету в трех крупнейших городах

Пользователи одного из крупнейших мобильных операторов Украины Vodafone остались без доступа к интернету в трех крупнейших городах.

Об этом НВ Бизнес сообщили в колл-центре мобильного оператора.

В частности, без доступа остались три крупных украинских города – Киев, Днепр и Харьков.

Также эту информацию подтвердила начальник отдела связей с общественностью МТС-Украина Виктория Рубан.

"Это действительно так, интернет пропал, услуги не были доступны не более чем в течение часа, но уже все исправлено. Отключение произошло где-то в 15:00 и продолжалось до 16:00", - отметила она.

Причины отключения интернета сейчас выясняются, добавила Рубан.

Напомним, что Vodafone по итогам 2017 года увеличил прибыль на 76% в сравнении с 2016 годом - до 2,2 млрд грн.

Vodafone Украина – второй по величине оператор мобильной связи в Украине. Сеть Vodafone обслуживает 20,9 млн абонентов в стране.

Vodafone Group – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, работает в 26 странах, имеет партнерские соглашения с операторами 48 стран и оказывает услуги фиксированного широкополосного доступа в интернет на 19 рынках.