У Vodafone "упал" интернет в трех крупных городах Украины

Пользователи одного из крупнейших мобильных операторов Украины Vodafone остались без доступа к интернету в трех крупнейших городах.
Об этом НВ Бизнес сообщили в колл-центре мобильного оператора.
В частности, без доступа остались три крупных украинских города – Киев, Днепр и Харьков.
Также эту информацию подтвердила начальник отдела связей с общественностью МТС-Украина Виктория Рубан.
"Это действительно так, интернет пропал, услуги не были доступны не более чем в течение часа, но уже все исправлено. Отключение произошло где-то в 15:00 и продолжалось до 16:00", - отметила она.
Причины отключения интернета сейчас выясняются, добавила Рубан.
Напомним, что Vodafone по итогам 2017 года увеличил прибыль на 76% в сравнении с 2016 годом - до 2,2 млрд грн.
Vodafone Украина – второй по величине оператор мобильной связи в Украине. Сеть Vodafone обслуживает 20,9 млн абонентов в стране.
Vodafone Group – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, работает в 26 странах, имеет партнерские соглашения с операторами 48 стран и оказывает услуги фиксированного широкополосного доступа в интернет на 19 рынках.
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