Турция решила покупать украинское мясо

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Мясо из Украины появится на прилавках Турции
Фото: Pixabay

Мясо из Украины появится на прилавках Турции

Турция согласовала сертификат для экспорта мяса с Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Госпотребслужбы.

"Госпродпотребслужба и компетентный орган Республики Турция согласовали ветеринарный сертификат здоровья для свежего, охлажденного, замороженного мяса в тушах и мяса обвалки крупного рогатого скота, предназначенного для импорта в Турцию из Украины", - говорится в сообщении.

В конце апреля в Украине работала техническая миссия из Турции по оценке системы государственного контроля за производством говядины. Для Украины в целом это означает возможность открытия экспорта этой продукции в Турцию. Турецкие инспекторы проинспектировали ряд хозяйств, которые содержат свиней, и убойных предприятий, которые заинтересованы в экспорте своей продукции в эту страну.

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