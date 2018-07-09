Турция решила покупать украинское мясо

Турция согласовала сертификат для экспорта мяса с Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Госпотребслужбы.

"Госпродпотребслужба и компетентный орган Республики Турция согласовали ветеринарный сертификат здоровья для свежего, охлажденного, замороженного мяса в тушах и мяса обвалки крупного рогатого скота, предназначенного для импорта в Турцию из Украины", - говорится в сообщении.

В конце апреля в Украине работала техническая миссия из Турции по оценке системы государственного контроля за производством говядины. Для Украины в целом это означает возможность открытия экспорта этой продукции в Турцию. Турецкие инспекторы проинспектировали ряд хозяйств, которые содержат свиней, и убойных предприятий, которые заинтересованы в экспорте своей продукции в эту страну.