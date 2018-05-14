Украинской говядине открыли новый зарубежный рынок

Украина получила разрешение на экспорт говядины в Турцию.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпотребслужбы.
Это стало следствием работы технической миссии Главного директората защиты и контроля Министерства сельского хозяйства Турции по оценке системы государственного контроля над производством говядины.
Так, турецкие инспекторы проводили аудит системы государственного контроля за производством говядины в Украине, а также проинспектировали убойные предприятия, которые заинтересованы в экспорте своей продукции в Турцию.
Отмечается, что работа над согласованием формы ветеринарного сертификата на экспорт украинской говядины в Турцию сейчас находится на финальной стадии.
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