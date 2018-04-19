Цены на нефть достигли максимума с 2014 года

Во время торгов на биржах, цены на нефть выросли после появления отчета министерства энергетики США, согласно которому в стране сократился запас бензина.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:33 по киевскому времени 18 апреля подскочила на 1,8 доллара (2,51%) - до 73,38 доллара за баррель, передает Интерфакс-Украина.

Нефть WTI с поставкой в мае на торгах Нью-йоркской товарной биржи к указанному времени поднялась на 1,83 доллара (2,75%) - до 68,35 доллара за баррель.

Напомним, 12 апреля цены на нефть эталонных марок перешли к умеренному снижению, после того, как обновили максимумы с конца 2014 года из-за усиления геополитических рисков.