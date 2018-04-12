Цена на нефть обновила максимум впервые с 2014 года

Нефть подорожала до максимумов с 2014 года

Цены на нефть эталонных марок перешли к умеренному снижению, после того, как обновили максимумы с конца 2014 года из-за усиления геополитических рисков.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

Цена фьючерсов на Brent доходила до $72,49, но по состоянию на 17:00 по киевскому времени снизилась до $71,53.

Стоимость нефти не доходила до такого уровня с начала декабря 2014 года.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась до $66,69 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,4%, WTI - на 2% на заявлениях президента США Дональда Трампа о намерении ударить по Сирии "умными" ракетами. При этом в четверг, 12 апреля, он отметил, что ракетный удар может состояться как в ближайшее время, так и в отдаленном будущем, пишет Интерфакс.

Аналитики указывают на то, что ракетный удар США по Сирии может привести к ответной реакции по стороны России и Дамаска. Рост напряженности на Ближнем Востоке может поставить под угрозу добычу нефти в этом регионе, что уменьшит поставки сырья на мировой рынок.

Кроме того, в среду Минэнерго США сообщило о повышении запасов нефти в стране за прошлую неделю на 3,3 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост запасов на 100 тыс. баррелей.