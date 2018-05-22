Цены на бензин на АЗС резко выросли

В Украине В период с 21 по 22 мая ряд автозаправочных сетей повысили цены на автогаз. Также выросли и розничные цены на бензины и дизельное топливо в ряде крупных сетей АЗС.
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы А-95.
В частности, на 0,30 грн./л подорожали все виды топлива на заправках UPG: А-92 – до 28,00 грн/л, А-95 – до 29,00 грн/л, А-95+ – до 31,80 грн/л, ДТ – до 26,20 грн/л. В сети AMIC бензины и дизельное топливо подорожали на 0,20 грн/л.
В сетях «Укргаздобыча», UPG, SOCAR, KLO, Marshal, «Надежда», «Фактор», Glusco и «БРСМ-Нафта» цены на топливо выросли на 3–20 коп./л.
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Средние цены по стране 22 мая выросли на 2–3 коп./л.
Если тенденция роста мировых цен на нефть и нефтепродукты сохранится, операторы АЗС уже в ближайшее время могут повысить стоимость бензинов и дизтоплива в переделах 1 грн/.л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС, грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
28,49
|
0,20
|
29,19
|
0,20
|
30,22
|
0,20
|
27,50
|
0,20
|
Shell
|
30,35
|
0,00
|
31,40
|
0,00
|
33,77
|
0,00
|
28,84
|
0,00
|
SOCAR
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
27,69
|
0,19
|
28,39
|
0,19
|
x
|
x
|
26,19
|
0,19
|
UPG
|
28,00
|
0,30
|
29,00
|
0,30
|
31,80
|
0,30
|
26,20
|
0,30
|
WOG
|
31,45
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
33,45
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
Автотранс
|
27,98
|
0,00
|
28,63
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
26,78
|
0,00
|
Параллель
|
30,26
|
0,00
|
31,26
|
0,00
|
31,86
|
0,00
|
28,76
|
0,00
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,89
|
0,00
|
27,50
|
0,00
|
28,78
|
0,00
|
25,64
|
0,03
|
KLO
|
29,29
|
0,00
|
30,09
|
0,00
|
31,09
|
0,00
|
28,29
|
0,00
|
Marshal
|
26,20
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
x
|
x
|
25,20
|
0,30
|
Glusco
|
29,15
|
0,00
|
30,15
|
0,00
|
31,15
|
0,00
|
27,50
|
0,20
|
Надежда
|
28,04
|
0,15
|
28,68
|
0,00
|
29,09
|
0,10
|
26,74
|
0,00
|
Chipo
|
27,99
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
26,29
|
0,00
|
ОККО
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
Маркет
|
27,72
|
0,00
|
28,28
|
0,00
|
x
|
x
|
26,62
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
27,78
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
29,34
|
0,00
|
26,34
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
ZOG
|
27,40
|
0,00
|
28,40
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
26,40
|
0,00
|
Mango
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
25,69
|
0,00
|
Jazz Oil
|
26,99
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
x
|
x
|
26,19
|
0,00
|
Фактор
|
27,00
|
0,00
|
27,70
|
0,00
|
x
|
x
|
25,50
|
0,20
|
Средняя цена
|
28,48
|
0,02
|
29,41
|
0,02
|
30,57
|
0,03
|
27,24
|
0,02
Автогаз в сетях Надежда и Фактор подорожал на 10 коп./л. На станциях сети AMIC стоимость СУГ выросла на 14 коп./л – до 12,97 грн/л.
Shell, Параллель, БРСМ-Нафта и ZOG повысили стоимость СУГ на 3-20 коп./л.
Средняя цена СУГ по Украине 22 мая составила 13,17 грн/л (+2 коп./л).
Отметим, в течение апреля оптовые цены сниженного газа выросли на 13% или 2,5 тыс. грн/тонна и продолжили рост в начале мая из-за временного дефицита в нескольких регионах и ажиотажных настроений на рынке.
Ранее сообщалось, что государственная фискальная служба подсчитала, сколько денег АЗС недоплатили в бюджет. По результатам проверок служба доначислила налогов и штрафных санкций украинским автозаправкам на сумму 835 млн грн, в том числе 664 млн грн акцизного налога.
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