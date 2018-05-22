Цены на бензин на АЗС резко выросли

Бензин на автозаправках за день подорожал сразу на 30 копеек

В Украине В период с 21 по 22 мая ряд автозаправочных сетей повысили цены на автогаз. Также выросли и розничные цены на бензины и дизельное топливо в ряде крупных сетей АЗС.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы А-95.

В частности, на 0,30 грн./л подорожали все виды топлива на заправках UPG: А-92 – до 28,00 грн/л, А-95 – до 29,00 грн/л, А-95+ – до 31,80 грн/л, ДТ – до 26,20 грн/л. В сети AMIC бензины и дизельное топливо подорожали на 0,20 грн/л.

В сетях «Укргаздобыча», UPG, SOCAR, KLO, Marshal, «Надежда», «Фактор», Glusco и «БРСМ-Нафта» цены на топливо выросли на 3–20 коп./л.

Средние цены по стране 22 мая выросли на 2–3 коп./л.

Если тенденция роста мировых цен на нефть и нефтепродукты сохранится, операторы АЗС уже в ближайшее время могут повысить стоимость бензинов и дизтоплива в переделах 1 грн/.л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС, грн/л:

Компания А-92, грн/л А-95, грн/л А-95+, грн/л ДТ, грн/л Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. AMIC 28,49 0,20 29,19 0,20 30,22 0,20 27,50 0,20 Shell 30,35 0,00 31,40 0,00 33,77 0,00 28,84 0,00 SOCAR 30,99 0,00 31,99 0,00 32,99 0,00 29,49 0,00 Укргаздобыча 27,69 0,19 28,39 0,19 x x 26,19 0,19 UPG 28,00 0,30 29,00 0,30 31,80 0,30 26,20 0,30 WOG 31,45 0,00 32,45 0,00 33,45 0,00 29,95 0,00 Автотранс 27,98 0,00 28,63 0,00 30,49 0,00 26,78 0,00 Параллель 30,26 0,00 31,26 0,00 31,86 0,00 28,76 0,00 Авиас 26,95 0,00 27,95 0,00 28,45 0,00 26,00 0,00 БРСМ-Нафта 26,89 0,00 27,50 0,00 28,78 0,00 25,64 0,03 KLO 29,29 0,00 30,09 0,00 31,09 0,00 28,29 0,00 Marshal 26,20 0,00 27,00 0,00 x x 25,20 0,30 Glusco 29,15 0,00 30,15 0,00 31,15 0,00 27,50 0,20 Надежда 28,04 0,15 28,68 0,00 29,09 0,10 26,74 0,00 Chipo 27,99 0,00 28,49 0,00 30,99 0,00 26,29 0,00 ОККО 30,99 0,00 31,99 0,00 32,99 0,00 29,49 0,00 Маркет 27,72 0,00 28,28 0,00 x x 26,62 0,00 Татнефть-АЗС-Украина 27,78 0,00 28,50 0,00 29,34 0,00 26,34 0,00 Укрнафта 27,00 0,00 28,00 0,00 28,50 0,00 26,00 0,00 ZOG 27,40 0,00 28,40 0,00 28,90 0,00 26,40 0,00 Mango 26,99 0,00 27,99 0,00 28,99 0,00 25,69 0,00 Jazz Oil 26,99 0,00 27,49 0,00 x x 26,19 0,00 Фактор 27,00 0,00 27,70 0,00 x x 25,50 0,20 Средняя цена 28,48 0,02 29,41 0,02 30,57 0,03 27,24 0,02



Автогаз в сетях Надежда и Фактор подорожал на 10 коп./л. На станциях сети AMIC стоимость СУГ выросла на 14 коп./л – до 12,97 грн/л.

Shell, Параллель, БРСМ-Нафта и ZOG повысили стоимость СУГ на 3-20 коп./л.

Средняя цена СУГ по Украине 22 мая составила 13,17 грн/л (+2 коп./л).

Отметим, в течение апреля оптовые цены сниженного газа выросли на 13% или 2,5 тыс. грн/тонна и продолжили рост в начале мая из-за временного дефицита в нескольких регионах и ажиотажных настроений на рынке.

Ранее сообщалось, что государственная фискальная служба подсчитала, сколько денег АЗС недоплатили в бюджет. По результатам проверок служба доначислила налогов и штрафных санкций украинским автозаправкам на сумму 835 млн грн, в том числе 664 млн грн акцизного налога.