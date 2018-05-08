В ГФС подсчитали, сколько денег АЗС недоплатили в бюджет

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) по результатам проверок в этом году доначислила налогов и штрафных санкций украинским автозаправкам на сумму 835 млн грн, в том числе 664 млн грн акцизного налога.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ГФС, в Украине 1,5 тыс. субъектов хозяйствования осуществляют продажу горюче-смазочных материалов через 6,6 тыс. АЗС и передают данные по их реализации. В 2018 году было проведено 88 фактических и 11 документальных проверок таких предприятий, во всех случаях установлены нарушения.

Как пример ведомство приводит одну из сетей АЗС, при проверке которой были установлены расхождения между объемами реализуемых через эту сеть нефтепродуктов и декларируемыми объемами реализации, из которых начислялся акцизный налог с розничной реализации подакцизных товаров в 2015 году.

Согласно проведенному в ходе проверки исследованию, нефтепродукты были реализованы через сеть АЗС конечному потребителю без уплаты акцизного налога. Это привело к занижению налогового обязательства по акцизному налогу на сумму 664 млн. грн.