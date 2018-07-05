Требования к туроператорам решили ужесточить

В правительстве инициируют создание рабочей группы, которая должна наработать предложения по изменению действующего законодательства для урегулирования ситуации на туристическом рынке.

Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

В частности, планируется усилить лицензионные требования туроператорской деятельности, предусмотреть действенный механизм привлечения туроператора к ответственности перед туристами. Кроме того, рассматривается возможность увеличить финансовое обеспечение туроператоров и установить админответственность субъектов туристической деятельности за нарушение законодательства.

В рамках действующего законодательства МЭРТ лишено действенных инструментов влияния на участников туристического рынка, подчеркивают в министерстве.

Сейчас для оперативного реагирования на случаи недобросовестной работы туроператоров и возмещения понесенных вследствие этого расходов следует обращаться с заявлениями в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Напомним, украинские туристы застряли в аэропортах нескольких стран, некоторые не могли вылететь в Украину несколько суток. По состоянию на 3 июня все граждане Украины, которые застряли в Тунисе, Албании, Грузии и других странах из-за конфликта между туроператором Oasis и авиакомпанией Bravo Airways, вернулись в Украину, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В Министерстве иностранных дел Украины настаивают, что туроператоры, из-за которых украинцы застряли в аэропортах целого ряда стран, должны понести за это ответственность.