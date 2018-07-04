Слишком много отдыхающих. В Минэкономики пояснили причины задержек авиарейсов

Чартерные авиарейсы задерживаются с отправлением из-за того, что количество украинских туристов превысило объем пассажиромест, которые могут предоставить перевозчики.

Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Михаил Титарчук.

"Проблема, которая остро встала в этом летнем сезоне, напрямую связана с увеличением количества желающих отдохнуть (за границей – ред.), что в разы превысило объем пассажиромест, которые авиаперевозчики чартерных рейсов фактически могут предоставить, и постоянным демпингованием цен на туры. Неудовлетворительное техническое состояние самолетов добавляет негатива, приводит к постоянному выходу из строя бортов и в соответствии со сбоем рейсов в обоих направлениях", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Титарчука, постоянные задержки авиарейсов влекут за собой затраты на проживание и питание туристов, а также выплаты компенсаций за задержки вылетов. При этом ни туроператоры, ни авиаперевозчики не хотят брать на себя эти дополнительные расходы.

"Чтобы окончательно не сорвать этот туристический сезон, призываю туроператоров и авиаперевозчиков к взаимопониманию для оптимизации летной программы с максимальным учетом потребностей туристов в летний сезон. Туроператорам при заключении договоров с чартерными перевозчиками необходимо учитывать реальную способность и мощность авиакомпании, а также быть уверенными, что у последней есть резервные борта", - написал Титарчук.

Напомним, украинские туристы застряли в аэропортах нескольких стран, некоторые не могли вылететь в Украину несколько суток. По состоянию на 3 июня все граждане Украины, которые застряли в Тунисе, Албании, Грузии и других странах из-за конфликта между туроператором Oasis и авиакомпанией Bravo Airways, вернулись в Украину, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В Министерстве иностранных дел Украины настаивают, что туроператоры, из-за которых украинцы застряли в аэропортах целого ряда стран, должны понести за это ответственность.