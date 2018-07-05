Суд отменил арест имущества украинского агрогиганта

Соломенский райсуд Киева принял решение отменить арест на имущество агрохолдинга Мрия.

Об этом свидетельствует информация материалов двух судебных решений, сообщает профильный портал Latifundist.

Так, 4 апреля адвокат в интересах IFC обратился к судье с ходатайством об отмене ареста, наложенного на нежилые здания и сооружения вспомогательного производства для элеватора, элеватор мощностью 41 тыс. т (четвертая очередь), элеватор мощностью 10,75 тыс. т (третья очередь), элеватор мощностью 31,95 тыс. т (вторая очередь), элеватор мощностью 21,3 тыс. т (первая очередь), которые принадлежат Мрие.

Также, арест сняли с движимого и недвижимого имущества Блек Байрон Холдингс, расположенное в городе Хоростов Тернопольской области.

"Потребность в дальнейшем применении ареста отпала, поскольку: имущество, на которое наложен арест, находится в ипотеке в IFC и является обеспечением выполнения реальных обязательств. Кроме того, имущество передано в ипотеку до наложения ареста, а арест препятствует реализации права ипотекодержателя на обращение взыскания на предмет ипотеки", — говорится в материалах судебного решения.

Кроме того, как говорится в решении суда, IFC не имеет отношения к преступным действиям подозреваемого или иных лиц, и не является лицом, в отношении которого осуществляется уголовное производство.

В апреле текущего года АМКУ предоставил разрешение IFC на приобретение 3 элеваторов агрохолдинга Мрия.

Мрия - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. На сегодня его земельный банк составляет 165 тыс. га. Мощности элеваторов и зернохранилищ агрохолдинга оцениваются в 380 тыс. тонн.

В августе 2014 года агрохолдинг Мрия допустил технический дефолт. В феврале 2015 года контроль над активами компании перешел к кредиторам, которые назначили новым генеральным директором Саймона Чернявского. К концу 2015 года долг перед кредиторами составил $1,1млрд.

IFC — один из крупнейших кредиторов Мрии. В рамках согласованного кредиторами Мрии плана реструктуризации задолженности перед обеспеченными кредиторами, по договоренности с агрохолдингом, IFC обращает взыскание на предметы обеспечения раннее предоставленных кредитов, путем принятия предметов ипотеки/залога в собственность. После принятия в собственность IFC, все объекты будут переданы обратно в финансовый лизинг Мрии на согласованных условиях. Процес реструктуризации уменьшит обеспеченные кредиты на 52% до $62 млн, а необеспеченные — на 77% до $213 млн.