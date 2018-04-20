Структуре Всемирного банка разрешили купить элеваторы Мрии

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил Международной финансовой корпорации (IFC), которая входит в структуру Всемирного банка, купить три элеватора агрохолдинга Мрия.

Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

Речь идет о покупке активов Нория Захид, Блек Брайони Холдингс и Элагри-Дереновка (находятся в Тернопольской области), которые обеспечивают осуществление деятельности по первичной обработке и хранению сельскохозяйственных культур.

Отметим, что в рамках согласованного кредиторами Мрии плана реструктуризации задолженности перед обеспеченными кредиторами, по договоренности с агрохолдингом, IFC обращает взыскание на предметы обеспечения ранее предоставленных кредитов, путем принятия предметов ипотеки/залога в собственность. После принятия в собственность IFC, все объекты будут переданы обратно в финансовый лизинг Мрии на согласованных условиях. Процесс реструктуризации уменьшит обеспеченные кредиты на 52% до $62 млн, а необеспеченные — на 77% до $213 млн.

IFC - сестринская организация Всемирного банка и подразделение Группы Всемирного банка. Является одним из ведущих международных инвесторов в частный сектор Украины: за последние 10 лет размер ее капиталовложений в долгосрочные проекты в ряде секторов экономики Украины достиг более $3,2 млрд.

Напомним, в январе 2018 года IFC решила инвестировать €30 млн в крупнейшего украинского производителя пластиковых упаковок.