Суд Лондона назначил дату рассмотрения иска Татнефти против Коломойского и Ярославского

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Суд Лондона назначил дату рассмотрения иска Татнефти против Коломойского и Ярославского
Фото: zn.ua

Высокий суд Лондона планирует в 2020 году вновь рассмотреть иск российской Татнефти к украинским бизнесменам Геннадию Боголюбову, Игорю Коломойскому, Александру Ярославскому и Павлу Овчаренко в рамках дела Укртатнафты.

Об этом свидетельствует информация в отчетности российской компании, передает Интерфакс-Украина.

"На основании решения апелляционного суда иск Татнефти будет рассмотрен по существу Высоким судом Лондона осенью 2020 года", – отмечается в материалах.

В отчете также говорится, что в США планируется рассмотрение апелляции Украины по оспариванию юрисдикции суда. Ранее по ходатайству Татнефти в части принудительного исполнения в США, России и Англии решения международного арбитража, который в 2014 году обязал Украину выплатить $112 млн компенсации и проценты.

В Лондоне, где ходатайство Татнефти было удовлетворено в 2017 году, в мае 2019 года также будет рассмотрена апелляционная жалоба Украины, оспаривающей юрисдикцию судов Англии по рассмотрению ходатайства Татнефти.

Ранее международный арбитраж в 2014 году вынес решение в пользу Татнефти и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере $112 млн, а также проценты. В 2017 году Татнефть обратилась в суды США, Великобритании и РФ с заявлением о взыскании с Украины $144 млн по делу Укртатнафты.

Укртатнафта создана в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Ранее 18,3% акций Укртатнафты принадлежало структурам, близким к Татнефти, министерство имущества Татарстана владело 28,8% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно Татнефти. Однако в результате судебных разбирательств в Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, а на предприятии появились новые акционеры, близкие к группе Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Укртатнафта управляет Кременчугским НПЗ проектной мощностью 18,6 млн тонн. В октябре 2007 года оперативный контроль над Укртатнафтой установила группа Приват Игоря Коломойского.

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