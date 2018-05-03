Суд в США приостановил взыскание с Украины $144 млн по иску России

Окружной суд Колумбии приостановил рассмотрение иска российской компании Татнефть по признанию и выполнению на территории США взыскания с Украины $144 млн до решения вопроса юрисдикции.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на американские СМИ.

Приостановка связана с тем, что от Украины 24 апреля поступило заявление, в котором тавится под вопрос юрисдикция Окружного суда Колумбии.

В частности, Украина подала апелляцию в вышестоящий суд на мартовское решение суда. Подача такой апелляции приостанавливает рассмотрение дела.

"Рассмотрение дела приостановлено до момента вынесения решения апелляционным судом", – заявили в российской Татнефти.

Ранее международный арбитраж в 2014 году вынес решение в пользу Татнефти и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере $112 млн, а также проценты. В 2017 году Татнефть обратилась в суды США, Великобритании и РФ с заявлением о взыскании с Украины $144 млн по делу Укртатнафты.

Укртатнафта создана в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Ранее 18,3% акций Укртатнафты принадлежало структурам, близким к Татнефти, министерство имущества Татарстана владело 28,8% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно Татнефти. Однако в результате судебных разбирательств в Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, а на предприятии появились новые акционеры, близкие к группе Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Укртатнафта управляет Кременчугским НПЗ проектной мощностью 18,6 млн тонн. В октябре 2007 года оперативный контроль над Укртатнафтой установила группа Приват Игоря Коломойского.