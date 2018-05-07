Starbucks разрешила крупному производителю шоколада продавать свой кофе

Один из крупнейших в мире производителей сладостей - швейцарская компания Nestlе заключила договор с сетью кофеен Starbucks, который дает ей право продавать продукцию Starbucks за пределами сети.

Об этом сообщили в пресс-службе Nestle.

Так, Starbucks получит наличный взнос в размере $7,2 млрд в рамках договора. Соглашение должно быть утверждено регуляторным законодательством.

Starbucks - крупнейшая международная сеть кафе быстрого обслуживания американской фирмы Starbucks Corporation. Кафе расположены в 55 странах мира.

Ежегодная выручка подразделения оценивается в $ 2 млрд. В Nestlе ожидают, что этот шаг положительно повлияет на доходы компании и целевые показатели ее роста, начиная с 2019 года.

При этом, договор не предусматривает продажу Ready-to-Drink и другую продукцию Starbucks.

Nestle - крупнейшая компания мира в сфере производства продуктов питания и напитков, которая представлена в 189 странах. Помимо этого, владеет акциями предприятий парфюмерно-косметической и фармацевтической промышленности. Nestlе принадлежит более 2 тыс. торговых марок, имеет 418 заводов. Годовой объем продаж Nestle в мире в 2016 году достиг 89,5 млрд швейцарских франков.