S&P прекратит рейтинговать Приватбанк

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Приватбанка. После подтверждения рейтингов, S&P отозвал их по просьбе банка.

Об этом говорится в сообщении агентства во вторник, 10 апреля.

В самом Приватбанке подтвердили завершение сотрудничества с S&P, пояснив это продолжением оптимизации затрат, в том числе и по работе с рейтинговыми агентствами, передает Интефакс-Украина.

Рейтинги подтверждены на уровне CCC+/C. По методологии S&P это означает, что "эмитент испытывает трудности с выплатами по долговым обязательствам и его возможности зависят от благоприятных экономических условий". Рейтингам присвоен "стабильный" прогноз.

"Подтверждение (рейтингов) отражает наше мнение о том, что кредитоспособность Приватбанка остается уязвимой, несмотря на его национализацию, и что банк зависит от благоприятных деловых, финансовых и экономических условий для удовлетворения своих финансовых обязательств", - отмечает агентство.

Однако агентство считает, что банк вряд ли допустит дефолт по каким-то обязательствам в течение следующих 12 месяцев.

S&P также отмечает постепенный прогресс в реструктуризации банка после национализации, включая разработку новой стратегии роста, постепенную очистку баланса банка и укрепление его управленческой команды с назначением нового главы правления и других опытных специалистов в правление и наблюдательный совет.

На сегодня у Приватбанка еще остаются кредитные рейтинги международных агентств Fitch и Moody's.

Ранее сообщалось, что Приватбанк задекларировал прибыль в 5,2 млрд грн по итогам января-февраля 2018 года.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.