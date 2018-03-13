Приватбанк сообщил о многомиллиардной прибыли за два месяца

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Приватбанк сообщил о многомиллиардной прибыли за два месяца

Крупнейший банк Украины - национализированный Приватбанк задекларировал прибыль в 5,2 млрд грн по итогам января-февраля 2018 года.

Об этом свидетельствуют данные отчетности банка на сайте НБУ, сообщает finbalance

Ранее в ПриватБанке заявляли, что в 2018 году он планирует получить прибыль 4 млрд грн. Учитывая же итоги января-февраля, следует понимать, банк не исключает ухудшение финрезультата до конца года, отмечает издание.

Напомним, что в январе-апреле прошлого 2017 Приватбанк тоже декларировал значительную прибыль - 5,1 млрд грн. Однако в конце концов по итогам 2017 он зафиксировал убыток 23 млрд грн (худший показатель в системе). Этот отрицательный финрезультат в ПриватБанке объясняли уценкой залоговых активов.

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